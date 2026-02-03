Questa mattina, via Prenestina resta allagata con oltre 50 mila litri d’acqua dispersi. La rottura di un sifone di una conduttura principale, avvenuta lunedì alle cinque, ha provocato l’allagamento e la perdita d’acqua. I quartieri coinvolti sono senza acqua da più di 24 ore, creando disagi tra residenti e attività commerciali. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro per riparare il guasto e ridurre i danni.

Sono stati oltre 50 mila i litri d’acqua persi a seguito della rottura del sifone di una conduttura principale, avvenuta lunedì 2 febbraio intorno alle 5.30 su via Prenestina, all’altezza del civico 916. La strada si è completamente allagata: per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della zona sono intervenute immediatamente le pattuglie dei gruppi V Casilino e VI Torri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e cinque squadre Acea. L’obiettivo era ripristinare l’erogazione dell’acqua già da ieri sera. I tecnici di Acea hanno lavorato per tutta la notte e, dopo 24 ore, l’acqua è tornata al Pigneto, in zona Malatesta e verso piazza dei Cardinali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Via Prenestina allagata: 50 mila litri d’acqua dispersi e quartieri senz’acqua per 24 ore

Questa mattina, via Prenestina, nel quartiere Roma Est, si sveglia con un grosso problema.

Questa mattina, a Roma est, una tubatura si è rotta causando un grande allagamento lungo via Prenestina.

