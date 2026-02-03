Via Prenestina allagata | 50 mila litri d’acqua dispersi e quartieri senz’acqua per 24 ore

Questa mattina, via Prenestina resta allagata con oltre 50 mila litri d’acqua dispersi. La rottura di un sifone di una conduttura principale, avvenuta lunedì alle cinque, ha provocato l’allagamento e la perdita d’acqua. I quartieri coinvolti sono senza acqua da più di 24 ore, creando disagi tra residenti e attività commerciali. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro per riparare il guasto e ridurre i danni.

Sono stati oltre 50 mila i litri d’acqua persi a seguito della rottura del sifone di una conduttura principale, avvenuta lunedì 2 febbraio intorno alle 5.30 su via Prenestina, all’altezza del civico 916. La strada si è completamente allagata: per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della zona sono intervenute immediatamente le pattuglie dei gruppi V Casilino e VI Torri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e cinque squadre Acea. L’obiettivo era ripristinare l’erogazione dell’acqua già da ieri sera. I tecnici di Acea hanno lavorato per tutta la notte e, dopo 24 ore, l’acqua è tornata al Pigneto, in zona Malatesta e verso piazza dei Cardinali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

