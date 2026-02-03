Via Prenestina allagata | 50 mila litri d’acqua dispersi e quartieri senz’acqua per 24 ore
Questa mattina, via Prenestina resta allagata con oltre 50 mila litri d’acqua dispersi. La rottura di un sifone di una conduttura principale, avvenuta lunedì alle cinque, ha provocato l’allagamento e la perdita d’acqua. I quartieri coinvolti sono senza acqua da più di 24 ore, creando disagi tra residenti e attività commerciali. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro per riparare il guasto e ridurre i danni.
Sono stati oltre 50 mila i litri d’acqua persi a seguito della rottura del sifone di una conduttura principale, avvenuta lunedì 2 febbraio intorno alle 5.30 su via Prenestina, all’altezza del civico 916. La strada si è completamente allagata: per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della zona sono intervenute immediatamente le pattuglie dei gruppi V Casilino e VI Torri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e cinque squadre Acea. L’obiettivo era ripristinare l’erogazione dell’acqua già da ieri sera. I tecnici di Acea hanno lavorato per tutta la notte e, dopo 24 ore, l’acqua è tornata al Pigneto, in zona Malatesta e verso piazza dei Cardinali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Via Prenestina allagata
Roma Est rimane senz’acqua: si rompe un tubo, allagata via Prenestina
Questa mattina, via Prenestina, nel quartiere Roma Est, si sveglia con un grosso problema.
Si rompe una tubatura: via Prenestina allagata e case senz’acqua a Roma est
Questa mattina, a Roma est, una tubatura si è rotta causando un grande allagamento lungo via Prenestina.
Ultime notizie su Via Prenestina allagata
Argomenti discussi: Tubatura rotta in via Prenestina, scuole chiuse per mancanza d'acqua; Roma, cede la tubatura di un'abitazione privata: via Prenestina allagata; Roma: si rompe una tubatura in via Prenestina, strada allagata e due Municipi senz’acqua; Quando torna l'acqua a Roma Est: strade allagate e scuole chiuse, intervento ancora in corso.
Via Prenestina è un fiume: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acquaChiuso un tratto di via Prenestina da Via di Tor Sapienza fino a Via Longoni. Sul posto il personale dei vigili del fuoco e della polizia locale ... romatoday.it
Via Prenestina, si rompe una tubatura: strada allagata, chiudono le scuole. Pigneto, Tor Pignattara, Borghesiana: abitazioni senza acquaPalazzi senz'acqua nel quadrante est di Roma dopo la rottura di una conduttura Acea che all'alba ha causato una grossa perdita d'acqua su via Prenestina ... roma.corriere.it
Roma , dal Web , Via Prenestina , prima della costruzione della tangenziale , anno 1957 . - facebook.com facebook
Via Prenestina, si rompe una tubatura: interi quartieri senz'acqua. Cosa è successo e quando verrà riparato il guasto ift.tt/o5KjwnZ x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.