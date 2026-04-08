Teramo caos viabilità | accusati gli investimenti a macchia di leopardo

A Teramo si registrano problemi di viabilità legati a interventi di investimento sparsi e non coordinati, che hanno causato disagi alla circolazione. I consiglieri provinciali della Forza del Territorio hanno chiesto un cambiamento nelle politiche di gestione da parte dell'amministrazione provinciale, evidenziando come i danni provocati dal maltempo abbiano aggravato la situazione. La richiesta riguarda una revisione delle strategie per migliorare la mobilità e la sicurezza lungo le strade della zona.

Pietro Adriani e Maria Cristina Cianella, consiglieri provinciali della Forza del Territorio, chiedono un cambio di rotta nell’amministrazione della Provincia di Teramo dopo i danni causati dal maltempo in Abruzzo. La richiesta di una gestione basata sulla prevenzione nasce dalla constatazione che molte criticità erano state già segnalate. A una settimana dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio teramano e l’intera regione, emerge la necessità di superare anelasticamente l’approccio attuale. I due esponenti politici sottolineano come le previsioni fatte negli ultimi due anni siano diventate purtroppo realtà. L’errore degli investimenti a macchia di leopardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, caos viabilità: accusati gli investimenti a macchia di leopardo Bosnia-Italia, il campo è a macchia di leopardo: erba non uniformeLe condizioni del terreno di gioco dove l'Italia affronterà la Bosnia non sono ottimali: oggi è in programma la ricognizione per Donnarumma e... Credito italiano: ripresa a macchia di leopardo, piccole imprese ancora a rischio finanziario.L'economia italiana mostra segnali di ripresa nel flusso di credito, con un aumento complessivo dei prestiti a famiglie e imprese a gennaio 2026.