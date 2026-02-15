Adriano Celentano e Claudia Mori chi sono i genitori Rosita Celentano | Mamma era protettiva con noi niente tv
Adriano Celentano e Claudia Mori sono i genitori di Rosita Celentano, nata dall’amore tra due star della musica italiana. La coppia ha cresciuto la figlia in un ambiente riservato, lontano dai riflettori, e le ha trasmesso valori semplici. Ricordano che la madre, Claudia, era molto protettiva e preferiva limitare l’uso della televisione in casa. Rosita, che ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, ha spesso parlato di quanto fosse importante per lei questa educazione.
Rosita Celentano è la primogenita della coppia-icona della musica italiana formata da Adriano Celentano e Claudia Mori. Rosita Celentano non ha mai fatto mistero di aver dovuto convivere con fatica con il suo cognome. Nel corso del tempo, infatti, si è fatta carico del peso della fama con i riflettori sempre puntati addosso e quel dubbio sullo scappare all’estero o iniziare a convivere con la consapevolezza di essere un personaggio pubblico. Nata nel 1965, Rosita Celentano ha anche due fratelli. Giacomo, più giovane di lei di un anno e rimasto spesso dietro le quinte, e Rosalinda, venuta al mondo nel 1968. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Claudia Mori compie 82 anni. Il bacio ad Alain Delon, la lettera alla Rai, le nozze alle 3 del mattino, il nido d'amore con Adriano Celentano: «Vorrei morire prima io»
Claudia Mori compie 82 anni e festeggia con ricordi che attraversano decenni di vita e carriera.
Adriano Celentano compie 88 anni, i dolci auguri della figlia Rosita
Il 6 gennaio 2026, Adriano Celentano compie 88 anni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vivono Adriano Celentano e Claudia Mori e cosa fanno oggi più che 80enni; Adriano Celentano si mostra a sorpresa sui social e scrive un messaggio ai fan; Claudia Mori compie 82 anni. Il bacio ad Alain Delon, la lettera alla Rai, le nozze alle 3 del mattino, il nido d'amore con Adriano...; Adriano Celentano riappare sui social, per qualcuno è un indizio su Sanremo 2026.
Adriano Celentano e Claudia Mori, genitori di Rosita Celentano/ Da loro abbiamo imparato tantoAdriano Celentano e Claudia Mori, genitori di Rosita Celentano: chi sono? L'amore nato nel 1963, poi l'arrivo dei tre figli: Ci hanno insegnato molto ... ilsussidiario.net
Fratelli Rosita Celentano, chi sono Giacomo e Rosalinda/ Momenti di alti e bassi vissuti in famigliaFratelli Rosita Celentano, chi sono Giacomo e Rosalinda: Non sono mancati gli alti e bassi Rosita Celentano ha avuto la possibilità lungo la vita di vivere accanto ai due fratelli Giacomo e Rosalind ... ilsussidiario.net
"Che fossimo stati insieme l'ha detto lui, senza chiedermi il permesso. Una violenza" Ornella Muti racconta i dettagli della sua storia con Adriano Celentano, il primo fidanzato Luca di Montezemolo, gli schiaffi sul set a 14 anni e una vita tra sgomento e rinascita facebook