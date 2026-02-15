Adriano Celentano e Claudia Mori chi sono i genitori Rosita Celentano | Mamma era protettiva con noi niente tv

Rosita Celentano è la primogenita della coppia-icona della musica italiana formata da Adriano Celentano e Claudia Mori. Rosita Celentano non ha mai fatto mistero di aver dovuto convivere con fatica con il suo cognome. Nel corso del tempo, infatti, si è fatta carico del peso della fama con i riflettori sempre puntati addosso e quel dubbio sullo scappare all’estero o iniziare a convivere con la consapevolezza di essere un personaggio pubblico. Nata nel 1965, Rosita Celentano ha anche due fratelli. Giacomo, più giovane di lei di un anno e rimasto spesso dietro le quinte, e Rosalinda, venuta al mondo nel 1968. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Claudia Mori compie 82 anni e festeggia con ricordi che attraversano decenni di vita e carriera.

Il 6 gennaio 2026, Adriano Celentano compie 88 anni.

