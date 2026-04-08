Nella notte tra ieri e oggi, una chiamata al 118 alle 3:30 ha segnalato una grave situazione all’interno di una abitazione a Fano, dove si sono verificati atti violenti. Un uomo ha accoltellato il fratello di 16 anni e i genitori, riconoscendo le proprie responsabilità e chiedendo scusa. Il padre è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni considerate a rischio di vita. La polizia è intervenuta sul luogo per gestire l’emergenza.

FANO «Venite, stiamo male, stiamo morendo tutti». È la chiamata al 118 che ieri notte poco dopo le 3,30 ha aperto lo squarcio sull’orrore familiare piombato in una casa di viale 12 Settembre, affacciata sulla strada statale nelle vicinanze del santuario di San Paterniano. Il figlio maggiore Safi Md, 21 anni (da compiere il prossimo 25 aprile), con una furia cieca ha accoltellato il padre Ripon, 46 anni, ora in pericolo di vita all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, la madre Rebecca Sultana, 43 anni, e il fratello di 16 anni, questi ultimi a loro volta ricoverati con prognosi riservata. È una famiglia del Bangladesh immigrata in Italia nel 2018. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tentato triplice omicidio a Fano, accoltella il fratello di 16 anni e i genitori: «Sono stato io, chiedo scusa». Il padre è in pericolo di vita

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Accoltellamento a Fano, 20enne bengalese ferisce i genitori e il fratello, accusato di tentato triplice omicidio - VIDEOLe indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e i motivi alla base del gesto sono ancora in corso.

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Fano, accoltella genitori e fratello di 16 anni: fermato 20enne per tentato triplice omicidioGrave episodio di violenza a Fano, vicino a Pesaro. Un giovane ventenne ha accoltellato i genitori e il fratello sedicenne. L'aggressione è avvenuta nella notte, in una famiglia di origine bengalese. tg.la7.it

Il giovane è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio. https://shorturl.at/Y48aq - facebook.com facebook

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