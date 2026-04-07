Accoltellamento a Fano 20enne bengalese ferisce i genitori e il fratello accusato di tentato triplice omicidio - VIDEO

A Fano, un giovane di 20 anni ha accoltellato i genitori e il fratello durante un episodio di violenza. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire come siano andate le cose e quali siano stati i motivi che hanno portato all'aggressione. La polizia ha fermato il ragazzo, accusato di aver tentato di uccidere tre persone. Le indagini continuano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e i motivi alla base del gesto sono ancora in corso. Stando alle prime ricostruzioni, una lite scoppiata tra i due fratelli (poi degenerata) avrebbe dato modo all'aggressore di compiere un'azione che voleva "da tempo" mettere in atto Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Accoltellamento a Fano, 20enne bengalese ferisce i genitori e il fratello, accusato di tentato triplice omicidio - VIDEO Leggi anche: Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato 21enne per tentato triplice omicidio Leggi anche: Fano, 20enne bengalese accoltella genitori e fratello