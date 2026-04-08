Tentata concussione all’Enac la Cassazione conferma la competenza del tribunale di Agrigento

La Corte di Cassazione ha confermato che il procedimento giudiziario contro alcuni dirigenti dell’Enac, coinvolti in un caso di tentata concussione, deve essere trattato dal tribunale di Agrigento. Gli imputati sono accusati di aver tentato di ottenere indebitamente somme dai vertici di una società che gestisce l’aeroporto di Lampedusa. La decisione riguarda sia i dirigenti centrali che quelli locali dell’ente.

La corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del tribunale di Agrigento nel procedimento che vede imputati dirigenti centrali e locali dell’Enac, accusati di tentata concussione ai danni dei vertici della società Ast Aeroservizi, concessionaria della gestione dell’aeroporto di Lampedusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Francia, la Commissione europea conferma la competenza nazionale sulla maggiore età digitaleL’Assemblea nazionale francese ha approvato nella notte tra il 26 e il 27 gennaio il disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori... Cicciariello resta al 41bis, la Cassazione conferma la decisione del MinisteroPer i giudici il boss, senza regime differenziato, sarebbe in grado di riallacciare rapporti criminali e tornare alla guida del clan La Corte di...