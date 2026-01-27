Francia la Commissione europea conferma la competenza nazionale sulla maggiore età digitale

La Francia ha approvato un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. La decisione, confermata dalla Commissione europea, mira a tutelare i giovani e garantire una maggiore protezione online. La normativa rappresenta un passo importante nella regolamentazione digitale e nella tutela dei minori nel contesto europeo.

L’Assemblea nazionale francese ha approvato nella notte tra il 26 e il 27 gennaio il disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il provvedimento, sostenuto dal governo e votato con 130 voti favorevoli contro 21 contrari, rappresenta una misura volta a tutelare la salute mentale degli adolescenti. Il testo normativo passerà ora all’esame del Senato, previsto per metà febbraio, con l’obiettivo di un’entrata in vigore dal primo settembre 2026. Il presidente Emmanuel Macron ha definito il voto “un passo importante” e ha ribadito il proprio impegno attraverso i canali social.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

