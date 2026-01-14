Tentata truffa del finto carabiniere ma la vittima chiama i veri militari

Un episodio di tentata truffa si è verificato ieri pomeriggio a Sistiana, dove un uomo si è spacciato per un carabiniere. La vittima, una signora, ha subito capito l’inganno e ha contattato i veri militari, evitando così ulteriori conseguenze. L'episodio evidenzia l'importanza di verificare sempre l’identità delle persone che si presentano a domicilio con richieste sospette.

Si spaccia per carabiniere e si presenta a casa di una signora chiedendole soldi e gioielli. È successo a Sistiana ieri pomeriggio, martedì 13 gennaio. La donna si è rivolta ai carabinieri, che sono intervenuti cercando il presunto responsabile della tentata truffa, ma senza esito.

