Tentano la truffa telefonica del finto carabiniere ma la pensionata non ci casca e chiama il 112

Un uomo si è presentato come carabiniere e ha chiamato una donna over 60. La pensionata ha capito subito che qualcosa non andava e ha deciso di chiamare il 112. La truffa non è andata in porto e i carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Un tentativo di truffa telefonica è stato sventato nella giornata di ieri in Centro Valle Intelvi, dove una donna ultrasessantenne ha ricevuto una chiamata da un sedicente appartenente all'Arma dei carabinieri. Un copione purtroppo noto, ma che in questo caso non ha avuto seguito grazie alla prontezza della potenziale vittima. La donna, insospettita dal contenuto della telefonata, ha infatti intuito subito che si trattava di un raggiro. Determinante, in questo senso, è stata la conoscenza delle modalità più comuni delle truffe, maturata grazie alla costante attività di informazione e prevenzione promossa dall'Arma dei carabinieri anche attraverso i mass media.

