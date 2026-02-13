Tenta di truffare un' anziana con il trucco del finto nipote a Trani la donna lo fa arrestare

Un uomo di 26 anni proveniente dalla provincia di Catania ha tentato di truffare un’anziana donna a Trani fingendosi il suo nipote. La vittima ha riconosciuto la truffa e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno subito arrestato l’uomo. Durante l’episodio, l’uomo ha cercato di convincere la donna a consegnargli denaro, ma lei ha capito il raggiro e ha agito in tempo.

Un arresto e una condanna a un anno e otto mesi di reclusione: questo il bilancio di un'operazione dei Carabinieri a Trani, dove un uomo originario della provincia di Catania è stato fermato in flagranza per tentata truffa aggravata ai danni di una donna ultrasettantenne. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condannato anche al pagamento di 1.600 euro di multa. L'episodio si è svolto con una serie di telefonate ingannevoli, culminate con l'intervento tempestivo dei militari che hanno impedito la consumazione del reato. Un arresto a Trani L'intervento dopo la truffa del finto nipote Le conseguenze giudiziarie e la condanna Le indagini e l'appello alla cittadinanza Un arresto a Trani L'operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani, che ha agito in seguito alla segnalazione della vittima, una donna di oltre settant'anni residente nella città pugliese.

Un uomo ha tentato di ingannare un'anziana con la tecnica del "finto incidente" a Roma.

