Un uomo è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver tentato di incendiare l’auto dei genitori e di averli minacciati di morte. Secondo le fonti investigative, l’episodio è avvenuto in un contesto in cui l’uomo cercava di ottenere denaro. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno fermato l’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Perugia, 8 aprile 2026 – Avrebbe provato a dare fuoco all’auto dei genitori e poi li avrebbe minacciati di morte. Tutto perché voleva dei soldi che padre e madre si erano rifiutati di dargli. Denaro che, secondo quanto ricostruito, gli sarebbe servito per comprare droga. Una furia che neanche la presenza della polizia avrebbe limitato. Lo bloccano le Volanti L’uomo, 45 anni, con alcuni precedenti a suo carico, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante. È accusato di estorsione. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione di Perugia dopo la richiesta di aiuto arrivata al numero unico di emergenza. Arrivati all’indirizzo segnalato,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta di dare fuoco all’auto dei genitori. Voleva soldi, è accusato di estorsione

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Cercò di dare fuoco alla moglie che lo voleva lasciare: condannatoMilano, 11 febbraio 2026 – Tentò di dare fuoco alla moglie, intenzionata a lasciare casa dopo essere stata vittima a lungo di angherie in serie.

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Tenta di dare fuoco all’auto dei genitori. Voleva soldi, è accusato di estorsioneEra l’ennesima richiesta di denaro che, però, il padre e la madre si erano rifiutati di dargli. L’uomo, 45 anni, è stato preso dagli agenti della squadra volante. Il racconto delle intimidazioni e del ... lanazione.it

Tenta di incendiare l'auto del padre e minaccia i genitori per ottenere soldi: arrestato 45enneMinaccia di dare fuoco all'auto dei genitori per estorcere il denaro necessario all'acquisto di droga. È successo a Perugia dove un uomo, classe 1980 e con precedenti, è stato arrestato dalla polizia ... corrieredellumbria.it

TENTA DI COLPIRE LA MOGLIE CON UN CACCIAVITE E FINISCE AL PRONTO SOCCORSO Tenta di colpire la moglie con un cacciavite ma la donna si difende e corre dai carabinieri , che arrivano a casa e lo trovano ancora in presa ad uno stato di agitazio - facebook.com facebook

Imola (Bologna), tenta di introdursi in casa ex compagna: arrestato per atti persecutori x.com