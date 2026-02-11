Cercò di dare fuoco alla moglie che lo voleva lasciare | condannato

Un uomo di Milano è stato condannato dopo aver tentato di dare fuoco alla moglie, che voleva lasciarlo. La donna, vittima di abusi e angherie per mesi, si era decisa a andarsene. L’uomo ha cercato di impedirlo con un gesto estremo, ma è stato fermato in tempo dalle forze dell’ordine. Ora dovrà scontare la sua pena per aver tentato di ledere l’incolumità della moglie.

Milano, 11 febbraio 2026 – Tentò di dare fuoco alla moglie, intenzionata a lasciare casa dopo essere stata vittima a lungo di angherie in serie. Un 46enne è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per l'aggressione "incendiaria" ai danni della moglie 37enne. L'attacco. L'episodio risale al novembre scorso, nel parcheggio dell'azienda di Seregno dove la donna lavora. Quando la donna chiarì la sua decisione – lasciarlo dopo mesi di aggressioni, insulti, vessazioni, botte e minacce – lui le gettò della benzina sul volto e negli occhi. Successivamente la spinse con violenza e la colpì con una raffica di schiaffi.

