La nuova ' agente' del Comando di Polizia Locale ha quattro zampe e i baffi | è la gatta Tea

La gatta Tea, con baffi e quattro zampe, ha conquistato il cuore della Polizia Locale di Gatteo. La sua presenza nasce dall’intenzione di portare allegria e vicinanza ai cittadini, senza compiti ufficiali o funzioni di sorveglianza. Tea si aggira tra le pattuglie e i residenti, diventando rapidamente un simbolo di amicizia e fiducia nel quartiere. La sua popolarità cresce giorno dopo giorno tra chi la incontra.

All’interno degli uffici ha il suo punto ristoro, una lettiera ed una sedia a lei dedicata, Tea dopo aver “salutato” il personale osserva attentamente il lavoro degli agenti e sembra studiare le carte negli uffici CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ferito e lasciato in strada, scatta la solidarietà per 'Miciu': servono 2.500 euro per curarlo San Mauro piange il suo "maestro" di calcio: addio a William Barducci, l'uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atleti . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Taglio del nastro a Ortona: ecco la nuova sede del comando della polizia localeA Ortona è stato inaugurato il nuovo comando della polizia locale, situato nei locali del tribunale di via Tripoli. Agente ferito a un posto di blocco, la solidarietà del Comune alla polizia localeUn agente della polizia locale è stato ferito ieri mattina durante un posto di blocco. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Confesercenti Lombardia Orientale lancia il nuovo corso abilitante per agenti immobiliari; La responsabilità dell’agente immobiliare per le difformità del bene; Casa a prima vista, la nuova stagione tra fuori zona e sfide Milano vs Roma; Oracle porta l’AI nella supply chain: nuovi agenti intelligenti per decisioni più rapide. Nuova aggressione a Torre del Gallo ferito un agenteNuova aggressione al carcere di Pavia, dove da tempo la tensione è alta per via del sovraffollamento e della carenza di agenti penitenziari: un detenuto ne ha ferito uno alla gamba lanciandogli contro ... laprovinciapavese.gelocal.it Nuova aggressione a un agente del carcere minorile dell'AquilaNuova aggressione registrata stamani all'Istituto penale per minorenni dell'Aquila ai danni di un poliziotto penitenziario. A denunciarlo, in un comunicato, è la Federazione sindacale Cnpp-Spp, che ... ansa.it Bardolino amplia la sede della polizia locale e potenzia videosorveglianza con 77 telecamere. Incontro pubblico il 4 marzo. #lagodigarda #sicurezza x.com Il corpo dei Vigili del Fuoco di Motril e la Polizia Locale di Salobreña hanno lavorato insieme per salvare due cani intrappolati nelle acque impetuose del fiume Guadalfeo. Gli animali erano rimasti bloccati per quasi cinque giorni su un piccolo isolotto di fango - facebook.com facebook