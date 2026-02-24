La nuova ' agente' del Comando di Polizia Locale ha quattro zampe e i baffi | è la gatta Tea

La gatta Tea, con baffi e quattro zampe, ha conquistato il cuore della Polizia Locale di Gatteo. La sua presenza nasce dall’intenzione di portare allegria e vicinanza ai cittadini, senza compiti ufficiali o funzioni di sorveglianza. Tea si aggira tra le pattuglie e i residenti, diventando rapidamente un simbolo di amicizia e fiducia nel quartiere. La sua popolarità cresce giorno dopo giorno tra chi la incontra.

All'interno degli uffici ha il suo punto ristoro, una lettiera ed una sedia a lei dedicata, Tea dopo aver "salutato" il personale osserva attentamente il lavoro degli agenti e sembra studiare le carte negli uffici

