Rifiuti abbandonati per strada dagli utenti del porta a porta | intervento di Polizia Locale e Amiu al San Paolo

La Polizia Locale e Amiu hanno effettuato un intervento a San Paolo, Bari, per contrastare l'abbandono di rifiuti non differenziati vicino ai cassonetti. Nella zona di via Ermanno Pirè, servita dal servizio di raccolta porta a porta, sono stati rimossi i rifiuti lasciati impropriamente dagli utenti, contribuendo a migliorare la pulizia e la qualità del quartiere.

Rifiuti non differenziati e ammassati all'esterno dei cassonetti, in una zona servita dal servizio di raccolta porta a porta: l'Amiu ha effettuato un'operazione congiunta con la Polizia Locale in via Ermanno Pirè, nel quartiere San Paolo di Bari, non lontano dall'aeroporto.L'obiettivo era quello. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Rifiuti, via al ’porta a porta’. Una piccola rivoluzione da Bagnoli a Case Nuove Leggi anche: Rifiuti abbandonati, la polizia locale apre i sacchi e risale ai responsabili: due multe Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Che voto danno i monzesi alla raccolta rifiuti e alla pulizia della strada?; Raccolta rifiuti, la polemica: Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini; Rifiuti, è iniziato il conteggio delle aperture: «Ma si moltiplicano i sacchi abbandonati per strada; Troppi abbandoni di rifiuti a bordo strada. Che voto danno i monzesi alla raccolta rifiuti e alla pulizia della strada? - I risultati di un'indagine e il commento dell'assessora all'Igiene Urbana: "Nel 2026 proseguirà la nostra battaglia contro chi abbandona i rifiuti" ... monzatoday.it

Rifiuti abbandonati in strada, la stretta dei Comuni: previsti controlli serrati e mappature nelle zone interessate - 300 i furbetti della spazzatura pizzicati dai vigili e per contrastare il fenomeno nasce la "cabina di regia" che coinvolge ... ilgazzettino.it

Rifiuti abbandonati in campagna: «Meno cassonetti e più inciviltà, stamani sacchi anche in mezzo alla strada» - L'area tra Roselle e Istia, nel comune di Grosseto, continua a fare i conti con un problema che sembra sempre più allarmante: l'accumulo incontrollato di rifiuti in zone di campagna e spazi pubblici. corrieredimaremma.it

RIFIUTI ABBANDONATI La tappa è stata scelta dopo la segnalazione di alcuni cittadini e in seguito ad un sopralluogo della responsabile dell’iniziativa, Marina Biancardino. #lattacco #foggia #laviadellafelicità #rifiutiabbandonati facebook

Sempre più #rifiuti abbandonati dopo il via alla tariffa puntuale: «Così #Modena diventa una pattumiera» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.