undici squadre del tennis giotto nei campionati toscani giovanili del 2026

Il Tennis Giotto schiera undici squadre nei campionati toscani giovanili del 2026, perché vuole dimostrare la crescita delle sue giovani promesse. Sono coinvolti ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, pronti a sfidare le altre squadre della regione. La partecipazione include tutte le categorie, dall’Under 12 fino all’Under 18, e rappresenta un’occasione importante per i giovani atleti di mettersi in mostra.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Dall’Under12 all’Under18, ben undici squadre rappresenteranno il Tennis Giotto nei campionati toscani giovanili del 2026. La nuova stagione vedrà il circolo aretino rinnovare il proprio impegno in tutte le diverse categorie maschili e femminili in virtù della disponibilità di trentasei atleti e atlete che, a partire dal mese di marzo, vivranno un’occasione di confronto e di crescita con coetanei del resto della regione. I campionati prenderanno il via con le fasi a gironi dove gli incontri strutturati tra due singoli e un doppio definiranno le migliori formazioni che avranno accesso ai tabelloni a eliminazione diretta che termineranno con l’assegnazione dei titoli toscani e con le qualificazioni alle successive fasi interregionali di macroarea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

