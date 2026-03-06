otto squadre del valtiberina tennis nei campionati regionali del 2026

Otto squadre del Valtiberina Tennis partecipano ai campionati regionali del 2026, che si tengono in diverse località della regione. La competizione coinvolge atleti di varie età e livelli, con incontri disputati sui campi di diverse città. La manifestazione rappresenta un momento importante per il movimento tennistico locale, con la presenza di numerosi spettatori e appassionati. I match si svolgono nel corso di questa settimana, con risultati ancora da definire.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Otto squadre del Valtiberina Tennis in campo nei campionati regionali del 2026. Il circolo di Sansepolcro sarà impegnato con quattro formazioni in serie D e con quattro formazioni nelle categorie giovanili, con un totale di ventisei atleti di diverse età che incroceranno le racchette con avversari di tutta la Toscana e che avranno il compito di rappresentare il movimento tennistico della vallata. Lo sviluppo delle attività del Valtiberina Tennis è ben testimoniato dall’incremento di due squadre rispetto alle sei schierate nel 2025, a conferma di un costante percorso di crescita condiviso con il Tennis Giotto di Arezzo che sta interessando tutti i livelli dai più piccoli dell’Under10 agli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

