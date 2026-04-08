Temperature sopra la media ma potrebbe tornare la pioggia | previsioni meteo

Negli ultimi giorni, le temperature in Italia sono state superiori alla media stagionale. Tuttavia, le previsioni indicano che potrebbe arrivare un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con la possibilità di piogge in alcune zone. La situazione rimane in evoluzione e dipende dall’andamento delle perturbazioni atmosferiche previste nelle prossime ore. Per ora, non ci sono conferme definitive sulla durata di questa fase di caldo anomalo.

(Adnkronos) – Temperature sopra la media da qualche giorno in Italia ma la situazione potrebbe cambiare. "Sull'Italia si è imposto un campo di alta pressione di matrice subtropicale. Nei prossimi giorni avremo tanto sole su buona parte delle nostre regioni; da segnalare solamente una nuvolosità più compatta in Liguria", spiega all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Previsioni meteo: Metà gennaio dal sapore autunnale, freddo assente e temperature sopra la mediaLa seconda metà di gennaio si apre senza freddo né gelo, a sorpresa rispetto alla tradizione.

Freezing rain becomes main concern as winter storm watch continues in eastern NC

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Temperature sopra la media, ma potrebbe tornare la pioggia: previsioni meteoIn Liguria arriva la maccaja, che si verifica quando venti caldi e umidi meridionali scorrono sul mare ancora freddo Temperature sopra la media da qualche giorno in Italia ma la situazione potrebbe ca ... adnkronos.com

Sole e temperature sopra la media nei prossimi giorni, da venerdì 10 aprile possibile svolta: le previsioniL'alta pressione farà sentire per qualche giorno i suoi effetti sull’Italia, con sole e temperature sopra la media ... fanpage.it

Alta pressione ancora protagonista… ma qualcosa cambia tra mercoledì e giovedì L’anticiclone subtropicale continua a dominare lo scenario sull’Italia, garantendo condizioni generalmente stabili e temperature sopra la media del periodo. Le giornate si p facebook

Meteo Belluno: sole e temperature sopra la media per l'inizio della settimana x.com