Previsioni meteo | Metà gennaio dal sapore autunnale freddo assente e temperature sopra la media

Le previsioni per la seconda metà di gennaio indicano un clima insolito, con temperature sopra la media e assenza di freddo intenso. Dopo un inizio di stagione dal sapore autunnale, il meteo si mantiene stabile e mite, rallentando l’arrivo di condizioni invernali più rigide. Per restare aggiornato sulle variazioni climatiche, abbonati a DayItalianews.

Un inverno che rallenta. La seconda metà di gennaio si apre senza freddo né gelo, a sorpresa rispetto alla tradizione. Mancano circa due settimane ai Giorni della Merla, noti come il periodo più rigido dell'anno, ma il clima attuale ricorda più l'autunno che l'inverno. Dopo un avvio del 2026 segnato da gelate intense, con temperature minime scese fino a -10°C anche in Pianura Padana e in Toscana, le correnti miti di origine nordafricana tornano protagoniste. Il risultato sarà un periodo con valori termici superiori alla media stagionale per almeno dieci giorni. Piogge in aumento e neve solo in montagna.

Oroscopo fino alla metà di gennaio questo segno sarà il re incontrastato | una fortuna sfacciata sta per travolgerlo; Domenica con un nuovo blitz freddo e neve a bassa quota Altre sorprese da metà gennaio.

