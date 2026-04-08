Teatro La Mennola | dedica a Margherita Rago con Omaggio a te
Al Teatro La Mennola di Salerno si svolge una serata dedicata a Margherita Rago con la presentazione dello spettacolo teatrale
Il Teatro La Mennola di Salerno accoglie la presentazione di "Omaggio a te", spettacolo teatrale diretto da Antonello De Rosa con la compagnia Scena Teatro Lab. Questa produzione è un omaggio vibrante alla ricca tradizione culturale napoletana, che prende spunto da grandi classici della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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