A Salerno si piange la scomparsa di Margherita Rago, attrice di 63 anni. La donna è deceduta nelle ultime ore dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua carriera artistica l’ha portata a essere uno dei volti più riconoscibili sui palcoscenici della regione campana. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo culturale locale.

L'interprete di Filumena Marturano si è spenta all'età di 63 anni dopo una lunga malattia. Il cordoglio della scena teatrale cittadina Lutto nel panorama culturale salernitano per la scomparsa dell'attrice Margherita Rago. L'artista, 63 anni, si è spenta nelle scorse ore a seguito di una lunga malattia, concludendo un percorso umano e professionale che l'aveva resa uno dei volti più noti dei palcoscenici campani. Nel corso della sua carriera, Rago ha collaborato attivamente con le principali realtà teatrali del territorio. Tra i sodalizi più rilevanti figurano le produzioni al Teatro Nuovo, sotto la direzione di Ugo Piastrella, e l'impegno con la compagnia Scena Teatro guidata da Antonello De Rosa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Lutto a Salerno, addio a Margherita Rago: "Gli artisti diventano immortali grazie alla loro arte"

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