Al Teatro Goldoni lo spettacolo sulla vita di Fosco Maraini

Al Teatro Goldoni si presenta uno spettacolo dedicato alla vita di Fosco Maraini, figura di grande rilievo nel panorama culturale italiano. Attraverso il suo percorso, si ripercorrono luoghi significativi come Firenze, la Garfagnana e le Alpi Apuane, illustrando il suo legame con il territorio e le esperienze che hanno plasmato la sua esistenza. Un’occasione per conoscere meglio la storia di un intellettuale e viaggiatore, tra memorie e riflessioni.

Fosco Maraini, scrittore e antropologo italiano, ha attraversato diverse realtà nel corso della sua vita. Nato a Firenze, ha vissuto tra la Garfagnana e le zone più remote del mondo, per poi tornare a vivere, in età avanzata, tra le montagne delle Alpi Apuane. La sua storia si conclude nel 2024 nel piccolo cimitero dell'Alpe di Sant'Antonio, lasciando un patrimonio di studi e testimonianze culturali.

