Fondazione Donizetti al via le selezioni per i corsi di Illuminotecnica e Fonica

La Fondazione Teatro Donizetti ha avviato le procedure di selezione per i corsi di Illuminotecnica e di Fonica. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono a chi desidera approfondire le competenze in questi settori tecnici. Le selezioni si svolgeranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di formare nuovi professionisti nel settore teatrale. La partecipazione è riservata a candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla fondazione.

Tornano i Corsi di Illuminotecnica e di Fonica promossi dalla Fondazione Teatro Donizetti: inseriti nel progetto Il Cantiere del Teatro della Stagione di Prosa e Altri Percorsi, i corsi, il cui bando di selezione è disponibile sul sito della stessa Fondazione, sono rivolti ai giovani di età maggiore o uguale a 17 anni (anche ancora da compiere, purché entro la fine del 2026). Per partecipare, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae contenente eventuali esperienze pregresse e gli studi fatti, oltre a una lettera motivazionale, compilando l’apposito form inserito nel bando entro e non oltre le ore 12 di martedì 5 maggio. A seguito della selezione sulla base dei documenti e delle lettere inviati, martedì 12 maggio sarà reso noto l’esito del bando. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Fondazione Arena apre le selezioni. Centinaia i posti disponibiliL'ente ricerca di comparse, personale di sala e profili tecnici, artistici e amministrativi in vista del 103° Arena Opera Festival Come ogni anno,...

Paolo Nori conclude le “Lezioni di storia” al DonizettiSabato 14 febbraio alle 11, al Teatro Donizetti, si conclude la terza edizione delle Lezioni di Storia organizzate dalla Fondazione Teatro Donizetti...

Temi più discussi: L’estate al Donizetti? Il camp Noi siamo tempesta; Noi siamo tempesta: la nuova edizione del Donizetti Summer camp; Inaugurata a Bergamo ‘Sfumature d’Azzurro’, al Teatro Donizetti in mostra i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano; Bambini alla scoperta di Teatro Donizetti e Accademia Carrara: oltre 300 dalle nostre valli.

Fondazione Donizetti, al via le selezioni per i corsi di Illuminotecnica e FonicaL’iniziativa si rivolge ai giovani di età maggiore o uguale a 17 anni (anche ancora da compiere, purché entro la fine del 2026). bergamonews.it

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Fondazione Teatro Donizetti. . Gabriele Lavia incontra il pubblico insieme alla compagnia di "Lungo viaggio verso la notte". Un confronto aperto, guidato da Maria Grazia Panigada, per entrare nell’intensità e nella complessità del capolavoro di Eugene O’ - facebook.com facebook

Dal 7 aprile il via alle iscrizioni al centro estivo di Fondazione Donizetti rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. Quattro settimane, quattro opere, quattro avventure da vivere insieme esplorando il teatro e il mondo dell’opera. x.com