Da audio e luci alla composizione musicale anche al Teatro Verdi i corsi di Tendenze Lab

Si è conclusa domenica 25 gennaio al Teatro Verdi di Fiorenzuola la terza sessione del modulo luci, parte del corso AudioLuci promosso da Tendenze Lab. Rivolto a giovani under 30, il percorso ha offerto competenze pratiche su audio, luci e composizione musicale. Tra i primi laboratori avviati, si inserisce in un progetto volto a offrire formazione qualificata nel settore artistico e musicale.

Nella cornice prestigiosa del teatro i ragazzi hanno avuto a disposizione le dotazioni necessarie per allestire un vero e proprio palco destinato agli spettacoli, già nell’ottica della prossima edizione di Tendenze «Tendenze Lab – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi - è un esempio concreto di come creatività, formazione e partecipazione giovanile possano intrecciarsi in un percorso reale, capace di generare competenze e opportunità. La collaborazione con il Comune di Fiorenzuola d’Arda e l’utilizzo di uno spazio simbolico come il Teatro Verdi rafforzano una visione territoriale che va oltre la città di Piacenza: una strategia, sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, che mette i giovani al centro, non solo come pubblico ma come veri costruttori di cultura e futuro».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

