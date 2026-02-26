Eranio commenta le caratteristiche di Leao, sottolineando le sue qualità tecniche ma evidenziando anche alcuni aspetti del suo stile di gioco. Ha inoltre apprezzato la strategia adottata dall’allenatore, giudicandola particolarmente efficace. Le sue parole arrivano in un momento di discussione sulle dinamiche interne alla squadra, offrendo uno spunto di riflessione sulle scelte tattiche e sui singoli giocatori.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista di fede rossonera ha intervistato l'ex giocatore del Milan di Capello Stefano Eranio. Tra i vari temi toccati, l'ex centrocampista si è soffermato a parlare dell'attuale Diavolo, impegnato domenica alle ore 12:30 contro la Cremonese di Davide Nicola. Non solo, l'ex Genoa si è espresso anche su Rafael Leao e sulla sua nuova posizione da attaccante puro. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Su Cremonese-Milan: "Si gioca dopo una gara sfortunata al di là delle polemiche del gol preso. Loftus-Cheek è una brutta perdita perché nelle ultime partite era stato uno dei più decisivi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Eranio non ha dubbi: “Leao ha grandi qualità ma è un anarchico. Allegri è stato intelligente …”

Eranio: “Leao? Ha grandi qualità. Loftus-Cheek grande perdita, uno dei più decisivi”Stefano Eranio, ex giocatore del Milan di Capello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al canale YouTube di Carlo Pellegatti.

Fiorentina-Milan, Longhi ha dubbi: “Come mai Allegri ha tenuto in panchina un’ora Leao e Bartesaghi?”Dopo il pari contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Milan di Massimiliano Allegri ha frenato di nuovo.

Eranio: Leao ha grandi qualità, ma è un anarchico. Loftus-Cheek brutta perditaStefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole al canale YouTube di Carlo Pellegatti: Sull'imbattibilità persa dal suo Milan contro il Parma nel 1993: ... milannews.it

Eranio: Leao giocatore difficile da collocare. E' stato bravo Allegri a...Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così del momento del Milan di Allegri: Su Cremonese-Milan: Si gioca dopo ... milannews.it