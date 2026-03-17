Il Milan sta considerando Nusa come possibile sostituto di Leao, secondo le ultime notizie. Il tecnico Allegri ha messo in evidenza le qualità del giocatore, che attualmente milita nel Lipsia. Nusa si è distinto nel match contro l’Italia, mostrando un'ottima prestazione come esterno d’attacco. La società rossonera sta valutando questa opzione in vista delle prossime mosse di mercato.

L'attacco del Milan edizione 2026-27 è ancora tutto da scrivere - situazione decisamente fluida, può davvero succedere di tutto -, e gli inciampi in cui è appena finito Leao accendono ovviamente svariati scenari. Compreso quello di una separazione del Diavolo da Rafa. Non sono soltanto le scontate conseguenze seguite a episodi poco edificanti: è la dirigenza che si è riservata di valutare tutte le ipotesi in base al comportamento tenuto del portoghese fino a questo momento e ovviamente a quello che verrà nei prossimi due mesi. Nell'eventualità che occorra davvero rimpiazzare Rafa, il tema è evidentemente di una portata enorme: Leao era e resta un giocatore discontinuo, ma è un talento puro e ha comunque portato al Milan un apporto considerevole in questi sette anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Se parte Leao, Milan su Nusa: i piani di Allegri per il norvegese che ha fatto male all'Italia

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. @acmilan, @YFofana19_ si sfoga. @RafaeLeao7 verso l’addio Ecco chi potrebbe raccoglierne l’eredità - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com