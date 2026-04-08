Tariffa dei rifiuti a costo zero per i negozi delle frazioni il Comune stanzia 75mila euro
Il Comune ha annunciato che nel 2026 i negozi di vicinato con superficie inferiore a 250 metri quadrati situati nelle frazioni non pagheranno la tariffa dei rifiuti. La decisione riguarda circa 75 mila euro destinati a coprire questa agevolazione. La misura interessa le attività commerciali di piccole dimensioni presenti nelle frazioni, senza che siano previste altre agevolazioni o modifiche per le altre categorie di esercizi.
Sarà a costo zero la tariffa rifiuti per l’anno 2026 dei piccoli esercizi commerciali delle frazioni di Bondeno, quindi dei negozi di vicinato con superficie inferiore a 250 metri quadri. Con uno stanziamento di circa 75mila euro approvato dal Consiglio comunale, l’Ente ha infatti approvato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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