Progetti nei quartieri il comune di Sassuolo stanzia 30mila euro

Il comune di Sassuolo ha deciso di destinare 30mila euro a progetti nei quartieri della città. L’obiettivo è coinvolgere i residenti e promuovere iniziative di socialità e partecipazione locale. I fondi saranno utilizzati per sostenere attività e interventi che riguardano direttamente le diverse aree della città, con l’intento di valorizzare i quartieri come spazi di aggregazione.

Fondi per sostenere progetti di cittadinanza attiva e volontariato. Domande online per trasformare parchi e piazze in luoghi di aggregazione Mettere i quartieri al centro, non solo come spazi geografici, ma come cuori pulsanti di socialità e partecipazione. Da oggi online sul sito del Comune il bando dell'edizione 2026 di "Idea Sassuolo. Quartieri al centro", il progetto di sviluppo di comunità che, iniziato lo scorso anno, punta a trasformare parchi, piazze e aree verdi in presidi di cittadinanza attiva. Ammonta a 30.000 euro l’investimento complessivo con l'obiettivo di sostenere progetti che migliorino la qualità della vita nei... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati "I progetti di comunità rilanciano l’attività nei dodici quartieri"Il lavoro dei nuovi consigli di quartiere entra nel vivo con l’avvio di un percorso di co-progettazione partecipata finalizzato alla definizione dei... Pavia, Fondazione della Comunità stanzia oltre 500mila euro per sette progettiPavia, 29 dicembre 2025 – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione della comunità della Provincia di Pavia, guidata dal presidente Giancarlo... Una selezione di notizie su Progetti nei quartieri il comune di... Temi più discussi: Brescia partecipa. Bilancio partecipativo; De Toni in visita a San Paolo e Sant’Osvaldo: progetti per il quartiere, ma non mancano le polemiche; Parchi e piazze palcoscenico per nuovi eventi; Idea Sassuolo: da oggi online il bando per rimettere i quartieri al centro. I progetti di comunità rilanciano l’attività nei dodici quartieriIl lavoro dei nuovi consigli di quartiere entra nel vivo con l’avvio di un percorso di co-progettazione partecipata finalizzato alla definizione dei Progetti di comunità nei dodici quartieri cittadini ... ilrestodelcarlino.it Udine Sud e Baldasseria, il sindaco incontra i cittadini: ecco le opere in arrivo nei quartieriVisite di quartiere a Udine Sud e Baldasseria: confronto con i cittadini e aggiornamento su parco Piave, scuola Fermi e viabilità. nordest24.it La metro 2 e i progetti di rigenerazione urbana fanno crescere il mercato non solo in centro facebook Intanto Welcome To Favelas e Right Side podcast progetti online vicini a FdI danno il benvenuto a Thiel a Roma x.com