Falsi SMS del CUP | allarme truffe a Parma

È stata segnalata una serie di messaggi SMS fraudolenti che invitano i cittadini di Parma a contattare gli uffici del CUP. Le Aziende sanitarie locali avvisano che si tratta di tentativi di truffa e raccomandano di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette, evitando di fornire dati personali o di chiamare numeri non ufficiali.

Nuova truffa ai danni dei cittadini: questa volta si invita a contattare gli uffici CUP. Le Aziende sanitarie di Parma informano che stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti SMS che invitano a contattare telefonicamente i sevizi CUP. Si raccomanda di non rispondere in alcun modo e non richiamare il numero indicato: si tratta infatti di truffe, o potenziali truffe, realizzate tramite SMS inviati ai telefoni cellulari. Il numero che il destinatario è invitato a chiamare è spesso a tariffa molto elevata, solitamente contraddistinto da prefissi come 899, 892, 893. Si ricorda che l’AUSL e l’Azienda ospedaliera inviano sms solo per ricordare un appuntamento di visite e esami. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Allarme truffe via SMS: finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamento

Leggi anche: L'allarme lanciato dalla Regione: "Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il Cup"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Truffa del Cup, l’allarme a Brescia: «Non richiamate quei numeri»; Allarme a Crotone per l’SMS truffa Cup, l’Asp: non chiamate l’893; In arrivo messaggi truffa per visite mediche ed esami, l'allarme della Regione: «Attenzione, alla nuova ondata di sms»; Truffe via sms, ondata di messaggi falsi per le prenotazioni delle visite via Cup: cosa fare.

In arrivo messaggi truffa per visite mediche ed esami, l'allarme della Regione: «Attenzione, alla nuova ondata di sms» - Falsi sms che sembrano inviati dal Cup, fanno riferimento a una prestazione sanitaria e chiedono dati personali: si tratta di una vera e propria truffa. ilmessaggero.it