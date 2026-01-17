Falsi SMS del CUP | allarme truffe a Parma

Da parmatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata segnalata una serie di messaggi SMS fraudolenti che invitano i cittadini di Parma a contattare gli uffici del CUP. Le Aziende sanitarie locali avvisano che si tratta di tentativi di truffa e raccomandano di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette, evitando di fornire dati personali o di chiamare numeri non ufficiali.

Nuova truffa ai danni dei cittadini: questa volta si invita a contattare gli uffici CUP. Le Aziende sanitarie di Parma informano che stanno arrivando numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti SMS che invitano a contattare telefonicamente i sevizi CUP. Si raccomanda di non rispondere in alcun modo e non richiamare il numero indicato: si tratta infatti di truffe, o potenziali truffe, realizzate tramite SMS inviati ai telefoni cellulari. Il numero che il destinatario è invitato a chiamare è spesso a tariffa molto elevata, solitamente contraddistinto da prefissi come 899, 892, 893. Si ricorda che l’AUSL e l’Azienda ospedaliera inviano sms solo per ricordare un appuntamento di visite e esami. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Allarme truffe via SMS: finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamento

Leggi anche: L'allarme lanciato dalla Regione: "Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il Cup"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Truffa del Cup, l’allarme a Brescia: «Non richiamate quei numeri»; Allarme a Crotone per l’SMS truffa Cup, l’Asp: non chiamate l’893; In arrivo messaggi truffa per visite mediche ed esami, l'allarme della Regione: «Attenzione, alla nuova ondata di sms»; Truffe via sms, ondata di messaggi falsi per le prenotazioni delle visite via Cup: cosa fare.

falsi sms cup allarmeIn arrivo messaggi truffa per visite mediche ed esami, l'allarme della Regione: «Attenzione, alla nuova ondata di sms» - Falsi sms che sembrano inviati dal Cup, fanno riferimento a una prestazione sanitaria e chiedono dati personali: si tratta di una vera e propria truffa. ilmessaggero.it

falsi sms cup allarmeFalsi sms del Cup: attenzione alla truffa - La direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia lancia l’allarme per una nuova ondata di messaggi truffa che, da alcuni giorni, stanno arrivando sui ... redacon.it

falsi sms cup allarmeTruffa del Cup, l’allarme a Brescia: «Non richiamate quei numeri» - Messaggi che parlano di «comunicazioni urgenti» e invitano a contattare il Centro unico di prenotazione. giornaledibrescia.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.