Targhe alterne lavoro agile limiti alla velocità | gli antidoti al caro energia

Una riunione tra il ministro e i tecnici ha aggiornato il piano energetico per il 2023, ma al momento non sono state annunciate nuove misure. Le scorte di gas sono attualmente al 44%, e le autorità stanno monitorando la situazione senza introdurre restrizioni immediate. Intanto, si discute di possibili interventi come targhe alterne, lavoro agile e limiti di velocità per fronteggiare il caro energia.

Il messaggio che filtra dal Governo e che sarà reiterato dalla premier Giorgia Meloni giovedì nell’informativa alle Camere al momento è uno: «Lavoriamo per essere pronti a gestire l’emergenza, ma senza allarmismi». Perché le scorte di gas sono al 44%, contro una media europea di poco superiore al 20 per cento. Ieri il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riunito al Mase i tecnici per aggiornare il «Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale» che risale al 2023 (un anno dopo l’invasione russa dell’Ucraina) e il «Piano di azione preventivo per il sistema italiano del gas», che contemplava tra gli scenari disordini in diverse aree del pianeta, dalla Libia all’Azerbaijan fino alla Turchia, ma non in Iran e nel Golfo persico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Targhe alterne, lavoro agile, limiti alla velocità: gli antidoti al caro energia Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocità e targhe alterneL’International Energy Agency ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale una serie di azioni dal lato della domanda per attenuare gli impatti... Emergenza energia a maggio: targhe alterne e tagli al termostatoIl governo guidato da Giorgia Meloni sta pianificando misure di emergenza per un possibile blocco energetico a partire da maggio, a causa della... Temi più discussi: Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Smart working e targhe alterne, il governo pensa al piano d'emergenza per la crisi energetica; Lockdown energetico, da smart working a targhe alterne: le ipotesi; Crisi energetica: dal governo ipotesi su come intervenire. Targhe alterne, lavoro agile, limiti alla velocità: gli antidoti al caro energiaRiunione tra Pichetto e i tecnici per aggiornare il piano del 2023, ma per ora non scatterà alcuna misura: le scorte gas sono al 44%. Meloni prepara l’informativa: no agli allarmismi ... ilsole24ore.com Piano per razionare l’energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenzaDall’Asia all’Europa, governi e imprese riscoprono il lavoro da remoto per ridurre i consumi energetici dopo lo choc di Hormuz. Bruxelles indica la linea e in Italia si studia un piano in caso di lock ... corriere.it Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Ecco cosa può cambiare - facebook.com facebook “Targhe alterne” x.com