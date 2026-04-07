A partire da maggio, il governo sta valutando l’adozione di misure di emergenza per fronteggiare una possibile crisi energetica. Tra le iniziative previste ci sono targhe alterne e limiti alla temperatura dei riscaldamenti, in risposta alle preoccupazioni legate alle riserve energetiche nazionali e alle minacce provenienti dallo Stretto di Hormuz. La pianificazione si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla sicurezza dell’approvvigionamento.

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta pianificando misure di emergenza per un possibile blocco energetico a partire da maggio, a causa della vulnerabilità delle riserve nazionali e del rischio legato allo Stretto di Hormuz. L’Italia si trova a dover gestire una situazione in cui le scorte di energia non sono sufficienti a garantire l’autonomia totale. Questa consapevolezza, ammessa dalla premier, spinge l’esecutivo a preparare un piano d’azione immediato per evitare paralisi sistemiche. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha confermato che il timore di un blocco quasi totale entro un mese è concreto, sebbene sia improbabile che tutto si fermi completamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza energia a maggio: targhe alterne e tagli al termostato

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