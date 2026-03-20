Crisi petrolio piano Aie | tagliare consumi smart working limiti di velocità e targhe alterne

Un nuovo rapporto presenta dieci misure praticabili per affrontare la crisi del petrolio, tra cui riduzioni dei consumi, l’adozione dello smart working, limiti di velocità e restrizioni sulla circolazione in base alle targhe. Le proposte sono rivolte a governi, imprese e famiglie e possono essere messe in atto rapidamente. La lista include interventi immediati per cercare di contenere l’emergenza energetica.

L’International Energy Agency ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale una serie di azioni dal lato della domanda per attenuare gli impatti economici sui consumatori derivanti dalle interruzioni dei mercati petroliferi causate dalla guerra in Medio Oriente. Il conflitto ha innescato la “più grande interruzione di fornitura nella storia del mercato petrolifero globale”, con il transito attraverso lo Stretto di Hormuz ridotto al minimo. Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Iea, ha dichiarato: “La guerra in Medio Oriente sta creando una grave crisi energetica, inclusa la più grande interruzione di fornitura nella storia del mercato petrolifero globale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocità e targhe alterne Articoli correlati Petrolio a 200$: l’Europa deve tagliare i consumi oraLa minaccia di un prezzo del petrolio che potrebbe toccare i 200 dollari al barile non è uno scenario apocalittico lontano, ma una previsione... Intercettazioni illegittime nel processo Mediterranea, le garanzie a targhe alterne e il silenzio dei garantistiMediterranea: il Tribunale di Ragusa ordina la distruzione di intercettazioni vietate. Tutto quello che riguarda Crisi petrolio Temi più discussi: La guerra fa oscillare il petrolio. Aie: Crisi più grande di sempre; Petrolio, rilascio scorte record ma prezzi in rialzo: perché il piano Aie non basta; Iran, prezzo petrolio nuovo boom: scatta piano d'emergenza da Usa a Ue e Italia; Il più grande piano di sempre per usare le riserve di petrolio. Crisi petrolio, il piano dell’AIE per ridurre i consumiSecondo l'AIE la guerra in Iran ha scatenato una crisi del petrolio dalle conseguenze imprevedibili: il piano in 10 punti per frenare consumi ... rinnovabili.it Il più grande piano di sempre per usare le riserve di petrolioPrevede di metterne a disposizione 400 milioni di barili, in risposta al blocco iraniano dei traffici nello stretto di Hormuz ... ilpost.it In piena crisi energetica globale, c’è un Paese europeo che sta reggendo meglio degli altri. E il motivo è chiaro: le rinnovabili. Mentre petrolio e gas tornano a salire (+60% e +54%), la Spagna riesce a contenere l’impatto sulle bollette: nelle ultime settimane, i - facebook.com facebook Crisi energetica: la Spagna sblocca le riserve strategiche di petrolio x.com