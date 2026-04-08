Il Comune di Taranto ha avviato questa mattina interventi per riparare le strade danneggiate. Le operazioni di ripristino riguardano diverse vie della città, con lavori affidati a ditte specializzate. La decisione di procedere con i lavori è stata presa a seguito di verifiche sulle condizioni del manto stradale. Chi ha causato i danni sarà responsabile dei costi necessari per il ripristino.

Il Comune di Taranto ha dato il via, nella mattinata di oggi mercoledì 8 aprile 2026, a una serie di interventi per riparare le pavimentazioni stradali danneggiate. L’operazione è affidata alla società Pissta, che ha il compito di monitorare e ripristinare le superfici pubbliche manomesse. L’attività odierna ha toccato punti nevralgici della viabilità cittadina. Nello specifico, gli operai sono intervenuti in via Japigia, all’incrocio tra via Umbria e corso Italia, nel punto in cui via Giovin Giovine incontra via d’Alò Alfieri e lungo via Acclavio. Un sistema di controllo a carico dei responsabili. La strategia adottata dall’amministrazione prevede un meccanismo rigoroso di verifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto ripara le strade: chi sbaglia paga i lavori di ripristino

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