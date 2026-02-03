Decreto Sicurezza manca l’intesa | slitta di un giorno il consiglio dei ministri La Lega insiste sulla cauzione per chi manifesta | Chi sbaglia paga

Il Consiglio dei ministri previsto per oggi è stato rinviato di 24 ore. La ragione è ancora da chiarire, ma la Lega continua a spingere sulla richiesta di una cauzione per chi manifesta. Il governo quindi si prende più tempo per definire i dettagli del decreto, che intende rafforzare le misure di sicurezza. Nel frattempo, la tensione tra le forze politiche resta alta, e l’approvazione sembra ancora lontana.

Slitta di un giorno il Consiglio dei ministri con cui il governo intende approvare il nuovo decreto Sicurezza. Il vertice, inizialmente previsto per mercoledì 4 febbraio, si terrà giovedì 5. Secondo fonti della maggioranza, si tratta di un semplice rinvio tecnico, che potrebbe giovare al dialogo tra gli uffici del governo e quelli del Quirinale, soprattutto per cercare un allineamento sulle novità più spinose, come il fermo preventivo e lo scudo penale per le forze dell’ordine. Gli equilibri nella maggioranza e l’appello di Meloni. In realtà, secondo quanto scrive Repubblica, non è ancora stata raggiunta un’intesa all’interno della maggioranza su alcune novità del decreto.🔗 Leggi su Open.online

Questa sera il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella iniziale.

