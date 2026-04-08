Tappi per progetti umanitari in Uganda JesiClean fa un carico speciale ad Ascoli

JesiClean ha consegnato un importante carico di tappi destinati a progetti umanitari in Uganda. L'operazione si è svolta ad Ascoli, dove sono state raccolte e preparate le confezioni per il viaggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività di assistenza nei paesi in via di sviluppo attraverso materiali riciclabili. La consegna è stata effettuata nelle ultime ore, coinvolgendo volontari e organizzazioni locali.

Jesi (Ancona), 8 aprile 2026 – La solidarietà non conosce confini comunali, né barriere geografiche. Lo dimostra l’ultima straordinaria tappa del progetto di raccolta tappi promosso da JesiClean, che ha visto un nostro rappresentante recarsi personalmente ad Ascoli Piceno per ritirare un carico record: oltre 10mila tappi di plastica. L’iniziativa, nata nel cuore di Jesi per unire sostenibilità ambientale e impegno sociale, sta vivendo una crescita esponenziale. Dopo l’adesione di diversi comuni limitrofi e il coinvolgimento attivo delle scuole di Fabriano, oggi il network della solidarietà si allarga ufficialmente verso il sud della regione. Protagonisti di questa incredibile mobilitazione sono gli studenti e i docenti della Scuola Primaria T. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tappi per progetti umanitari in Uganda, JesiClean fa un carico speciale ad Ascoli Calcio femminile. Original Women sempre più prime. La Reggiana fa il blitz ad AscoliQuarta vittoria consecutiva per le Original Celtic Woman (35), sempre vittoriose nel girone di ritorno di Serie C femminile. “Fa stringere il cuore”. Stefano De Martino, quel gesto ad Affari Tuoi carico di emozioneAffari Tuoi continua ad essere uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.