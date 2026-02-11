Calcio femminile Original Women sempre più prime La Reggiana fa il blitz ad Ascoli

Le Original Women conquistano la quarta vittoria di fila. La squadra di calcio femminile continua a volare e si conferma in testa al campionato di Serie C femminile, dopo aver battuto anche l’Ascoli. La Reggiana, invece, fa un blitz in casa delle avversarie e mantiene il passo delle prime. Le Celtic Woman si dimostrano in grande forma e non vogliono fermarsi.

