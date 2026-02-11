Calcio femminile Original Women sempre più prime La Reggiana fa il blitz ad Ascoli
Le Original Women conquistano la quarta vittoria di fila. La squadra di calcio femminile continua a volare e si conferma in testa al campionato di Serie C femminile, dopo aver battuto anche l’Ascoli. La Reggiana, invece, fa un blitz in casa delle avversarie e mantiene il passo delle prime. Le Celtic Woman si dimostrano in grande forma e non vogliono fermarsi.
Quarta vittoria consecutiva per le Original Celtic Woman (35), sempre vittoriose nel girone di ritorno di Serie C femminile. A cadere sotto i colpi della capolista, che coglie il successo numero 11 in 14 match, è il Riccione (20), quinto della classe, sconfitto in via Fleming con un netto 3-0: sugli scudi la solita Fukunaga, autrice di una doppietta, mentre il gol che chiude i conti è opera di Ferrari. A sorprendere, in casa Original, è la solidità difensiva: se è vero che i campionati li vince chi subisce meno reti, la prima della classe ha dalla sua il pacchetto arretrato meno battuto del raggruppamento, con sole 10 segnature al passivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
