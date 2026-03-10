La Camminata dell’Amicizia festeggia La Nostra Famiglia e il suo fondatore

La 51ª edizione della Camminata dell’Amicizia si svolgerà a Bosisio Parini il 12 aprile. L’evento è stato presentato durante una conferenza stampa presso la sede de La Nostra Famiglia. La manifestazione celebra questa organizzazione e il suo fondatore, coinvolgendo i partecipanti in una passeggiata collettiva. La giornata prevede attività aperte a tutti, con un focus sulla solidarietà e l’amicizia.

La 51° edizione della marcia competitiva, che si terrà il 12 aprile a Bosisio Parini, celebra gli 80 anni dell'associazione e il ventesimo della beatificazione di don Luigi Monza. Programma e protagonisti L'edizione numero 51 della Camminata dell'Amicizia, che si terrà a Bosisio Parini il 12 aprile, è stata presentata nell'ambito di una conferenza stampa presso la sede de La Nostra Famiglia. "Ringrazio tutti gli amici dal cuore d'oro per la gratuità immensa con cui ci sostengono: le istituzioni pubbliche del territorio, alle quali siamo grati per l'attestato di stima nei nostri confronti; gli Amici, i volontari della Croce Verde, della protezione civile, i radioamatori, gli alpini, gli sponsor, i partecipanti.

