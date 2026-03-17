Tanti auguri Trap! Il Giuan festeggia 87 anni firmando autografi e scattando foto coi tifosi

L'ex calciatore e allenatore, noto per i numerosi successi nel calcio, ha appena compiuto 87 anni. Durante la giornata ha incontrato i tifosi firmando autografi e scattando foto con chi lo ha seguito nel corso degli anni. La celebrazione si è svolta in un ambiente informale, con molti supporter presenti per condividere questo momento speciale.

Il Giuan da Cusano Milanino, un mito senza età anche se la carta d'identità dice 17 marzo 1939. E allora buon compleanno a Giovanni Trapattoni, una leggenda del nostro calcio, che l'ha festeggiato nei giorni scorsi attorniato dal calore dei tifosi che sono andati a trovarlo per scattare foto con lui, farsi firmare cimeli e memorabilia, i ragazzi di AB79 Collection. Una carriera da calciatore da sogno: col Milan due scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale tra il 1958 e il 1971. Poi una seconda vita da allenatore, col debutto in panchina in rossonero, prima di guidare Juventus, Inter, Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina, Italia, Benfica, Stoccarda, Salisburgo e Irlanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tanti auguri Trap! Il Giuan festeggia 87 anni firmando autografi e scattando foto coi tifosi Articoli correlati Milan, ecco Bartesaghi al Flagship Store: foto e autografi con i tanti tifosi presenti | PmL'esterno del Milan Davide Bartesaghi era presente al Flagship Store rossonero per il Meet&Greet coi tifosi. Leggi anche: Tanti auguri a Lucia Passeri: la "nonna" pescarese festeggia i 100 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tanti auguri Temi più discussi: Buon compleanno, Trap!; Buon compleanno Trap!; Tanti auguri, Samuel!. Trapattoni compie 87 anni, gli auguri Juve: Il nostro allenatore con più presenzeBuon compleanno, maestro!. È l'augurio del mondo del calcio a Giovanni Trapattoni, che il 17 marzo ha compiuto 87 anni. L'ex allenatore, ritiratosi nel 2013 dopo l'ultima esperienza maturata sulla p ... msn.com Juve, tanti auguri a Giovanni Trapattoni. Il messaggio su XAttraverso un tweet su X, la Juve augura un buon ottantasettesimo compleanno all'ex allenatore Giovanni Trapattoni L'articolo Juve, tanti auguri a Giovanni Trapattoni. Il messaggio su X proviene da Ju ... msn.com 17 marzo 1940, Tantissimi Auguri al grande Norman Mozzato, attore e doppiatore, voce storica italiana di Raoul, il Re di Hokuto! - facebook.com facebook Vero caro #Trap, sempre, anche in tempi di magra! Tanti auguri mitico Giuan! #Trapattoni x.com