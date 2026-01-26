Napoli è una città appassionata di calcio, in particolare del proprio team. La determinazione e la voglia di raggiungere traguardi importanti sono evidenti nel modo in cui i tifosi sostengono la squadra, alimentando la speranza di qualificarsi alla Champions League e di ottenere successi significativi a livello nazionale e internazionale.

A me gli occhi, diceva Conte, e quelli lo seguivano come il pifferaio di Hamelin, fino ad arrampicarsi allo scudetto e alla conquista della Supercoppa. Anche ieri, a Castel Volturno, ha voluto la squadra attorno a sé, ma solo per parlare, analizzare la situazione, dare coraggio, caricare un gruppo che è visibilmente stanco. E anche deluso. Ma è un fatto che il Napoli da lui plasmato per meriti acquisiti sul campo sia nel momento più particolare della stagione, dopo che persino il portiere, Milinkovic Savic ha rimediato una elongazione al bicipite femorale che lo costringerà a saltare la partita con il Chelsea e almeno altre tre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, tanta voglia di Champions

Approfondimenti su Napoli Champions

Dan Peterson, a 90 anni, mantiene viva la passione e l’entusiasmo per il suo percorso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Napoli-Eintracht 0-0: gli highlights | Champions League

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Jasmine, la californiana che studia il napoletano, ecco chi è la nuova star dei social; Napoli-Sassuolo 1-0: gol di Lobotka, Conte risponde all'Inter e resta a -6; La Dinamo lotta, ma la spunta Napoli; Jasmine, la californiana che studia il napoletano, ecco chi è la nuova star dei social.

Mazzocchi resta e rinnova, il gladiatore di Barra a Napoli a vitaIl Napoli ha deciso di trattenere ‘Pako’ Mazzocchi. L’esterno sta avendo sempre più continuità in questo Napoli inguaiato dagli infortuni. il numero 30 sta tornando molto utile ad Antonio Conte nelle ... internapoli.it

Mercato Napoli – Tanti i profili al vaglio, alla ricerca di un esternoIl Napoli proverà a portare in azzurro uno dei profili a cui è interessato, da Maldini a En-Nesyri. Il Corriere dello Sport scrive: ... ilnapolionline.com

Ieri è stato la luce del Napoli Dribbling, giocate, verticalizzazioni, strappi E tanta, tanta qualità Il migliore in campo ieri sera Sta dimostrando di meritare quella maglia, che la può portare in alto, che può renderle onore Avrai una grande carriera, ne sono certo facebook

La #Juventus costruisce il successo nel 1 tempo e lo consolida nella ripresa. Per il #Napoli tanta buona volontà ma le forze fisiche e tecniche sono quelle che sono difficile fare di più. Tanti dubbi sul doppio intervento in area bianconera di Bremer e Kalulu #Ju x.com