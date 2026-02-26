Tamponamento a catena sull’A22 coinvolti quattro mezzi pesanti

Oggi pomeriggio sull’A22 si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti in un tamponamento a catena. L’incidente si è verificato nel tratto tra Nogaredo Ovest e la direzione nord, causando disagi e rallentamenti sulla carreggiata. Nessuna informazione ufficiale sulle cause, ma le autorità sono intervenute per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Sono quattro i mezzi pesanti rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo l'Autostrada del Brennero, all'altezza di Nogaredo Ovest in direzione nord.Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli della dinamica dell'incidente.