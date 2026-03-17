A fine febbraio, quando il giardino è ancora spoglio e l’inverno sembra non voler lasciare spazio alla primavera, si nota la fioritura della forsizia. Questo arbusto si distingue per i suoi rami senza foglie che si riempiono di fiori giallo oro, comparendo improvvisamente sui rami nudi. La sua manutenzione, il modo corretto di piantarla e il momento migliore per la fioritura sono dettagli che vengono spesso richiesti da chi desidera curarla al meglio.

Verso la fine di febbraio, quando il giardino si sta per risvegliare ma i colori sembrano ancora lontani, succede qualcosa di inaspettato: sui rami nudi di un arbusto compaiono decine di fiori giallo oro, senza preavviso, senza foglie intorno, quasi per sfida. È la forsizia, conosciuta anche come Forsythia, e ha questa capacità un po’ magica di anticipare la primavera di qualche settimana, regalando colore proprio quando ne abbiamo più bisogno. Non è una pianta difficile, anzi: con qualche attenzione giusta cresce rigogliosa e non delude mai. Cos’è la forsizia. La forsizia appartiene alla famiglia delle Oleaceae – sì, la stessa degli ulivi – ed è un arbusto deciduo originario dell’Asia orientale, che si è però adattato così bene ai nostri climi da sembrare quasi di casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Forsizia, come curarla, dove piantarla e quando fiorisce

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