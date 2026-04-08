Tajani su Libano | Israele chiarisca attacco a colonna italiana Unifil – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato di voler chiedere chiarimenti al Ministero della Difesa riguardo all’attacco contro una colonna italiana in Libano. La notizia è emersa subito dopo un intervento parlamentare, e il ministro ha annunciato che presto si recherà in ufficio per fare delle richieste ufficiali. Un video diffuso mostra le prime reazioni politiche sulla vicenda, che coinvolge le forze italiane in operazioni di pace nel paese mediorientale.

Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr . 🔗 Leggi su Open.online

Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: “Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca”Allergie al polline per 1 italiano su 3, Patella (Siaaic): “In aumento casi e anche gravità per colpa del cambiamento climatico” Allergie al polline...

Attacco a un convoglio italiano Unifil in Libano: Tajani convoca ambasciatore israelianoABBONATI A DAYITALIANEWS Veicolo italiano colpito, nessun ferito Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che un mezzo militare italiano...

Temi più discussi: Libano, arrestato militare Unifil: liberato, Onu denuncia Israele; Libano, vasta ondata di attacchi israeliani a Beirut. I leader europei: Chiediamo il cessate il fuoco; Tre caschi blu Unifil uccisi tra i due fuochi nel sud del Libano; Tajani, danni a mezzo italiano Unifil da colpi avvertimento Israele, nessun ferito.

Tajani: 'Colpi di Israele su un mezzo italiano dell'Unifil in Libano, convocato l'ambasciatore'Il mezzo militare colpito è un 'Lince', il veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all'Esercito italiano. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il veicolo era in una colonna con ... ansa.it

Libano, Tajani: Israele chiarisca su mezzo italiano Unifil colpitoDalla crisi in Medio Oriente alle tensioni diplomatiche con Israele, passando per il dossier Libano e le ricadute economiche globali, questo pomeriggio durante il question time alla Camera il ministro ... tg24.sky.it

Libano, spari israeliani contro convoglio italiano Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore, Crosetto invoca l’Onu x.com

Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese - facebook.com facebook