Libano spari contro convoglio italiano Unifil Tajani | Danneggiato nostro veicolo Israele chiarisca

In Libano, un convoglio del contingente italiano che si muoveva tra Shama e Beirut è stato fermato e colpito da spari di avvertimento da parte delle forze israeliane. Il veicolo italiano è stato danneggiato durante l'episodio, che ha generato una forte reazione ufficiale. Il ministro degli Esteri ha richiesto chiarimenti da parte di Israele sulla vicenda. La situazione ha provocato un aumento delle tensioni nella regione.

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