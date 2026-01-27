Gerusalemme | carabinieri italiani fatti inginocchiare da un colono armato Convocato l’ambasciatore d’Israele

La recente tensione a Gerusalemme riguarda due carabinieri italiani, che sono stati costretti a inginocchiarsi e interrogati da un colono armato durante un sopralluogo vicino a Ramallah. L’accaduto ha portato alla convocazione dell’ambasciatore d’Israele, evidenziando un momento di crisi nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Immediata la protesta di Roma: Giorgia Meloni, che ha fatto filtrare la forte irritazione per un fatto ritenuto “inaccettabile”, ha sentito Antonio Tajani per concordare la convocazione dell’ambasciatore israeliano Jonathan Peled. Ed il rappresentante dello Stato ebraico ha espresso rincrescimento per l’accaduto, indicando che il suo governo effettuerà le opportune indagini. Appena due mesi fa, nei pressi di Gerico, tre attivisti italiani erano stati aggrediti mentre dormivano da un gruppo di uomini mascherati, che volevano cacciarli dalla zona. I due carabinieri – ha riferito la Farnesina – stavano facendo una ricognizione per preparare una missione degli ambasciatori Ue in un villaggio in territorio dell’Autorità Nazionale Palestinese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

