Il presidente di un'associazione ambientalista ha commentato la recente richiesta di chiarimenti sulla gestione degli alberi nella capitale. Ha sottolineato che si tratta di un problema di grande portata e che l'organizzazione si è sentita in dovere di intervenire. La vicenda riguarda il taglio di numerosi alberi e le modalità con cui questa operazione è stata condotta. Nessuna opinione personale o giudizio viene espresso, solo la volontà di fare chiarezza sui fatti.

“Su una vicenda di così grande rilevanza come quella legata alla gestione del patrimonio arboreo di Roma non potevamo non intervenire. Anche per chiarire che tagliare in una zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica è un reato”. Stefano Deliperi è il presidente del Gruppo di Intervento Giuridico (GrG), un’associazione ambientalista che si occupa, ormai da più di trent’anni, della difesa dell’ambiente e della salute pubblica in tutto il territorio nazionale. “Siamo nati a Cagliari, ma poi siamo arrivati in tutte le regioni d’Italia e facciamo questa attività sia con iniziative proprie sia in base alle tantissime segnalazioni da parte di cittadini, di comitati e di associazioni locali, ne arrivano ormai più di 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taglio degli alberi di Roma, il presidente del Gruppo di Intervento Giuridico: “Una gestione sconcertante”

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