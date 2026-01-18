Il maxi taglio degli alberi a Grosseto Bocciatura degli esperti | Rischio c’è ma va gestito
A Grosseto si è svolto un confronto pubblico sul maxi abbattimento di 215 alberi deciso dall’amministrazione Vivarelli Colonna. Nonostante il riscontro di pubblico, gli esperti hanno espresso riserve, sottolineando che il rischio associato all’abbattimento esiste ma può essere gestito con adeguate misure di sicurezza. L’evento ha evidenziato le diverse posizioni sulla gestione del patrimonio arboreo cittadino.
Grosseto, 18 gennaio 2026 – Una sala Consiliare ’sold out’ (a parte la colpevole assenza degli amministratori) ha fatto da contorno al confronto pubblico sul maxi abbattimento di 215 alberi deciso dall’Amministrazione Vivarelli Colonna. Ad aprire i lavori è stato Carlo De Martis, responsabile di Grosseto Città Aperta che aveva organizzato l’incontro, insieme a Debora Giomi. “Siamo qui - hanno detto - perchè non esiste una gestione strutturata del verde urbano e su queste piante il Comune di Grosseto ha investito quanto una pizza e una birra. Ovvero circa 20 euro a pianta per fare una valutazione sommaria, poco obiettiva e scadente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Taglio degli alberi a rischio, chiude lo svincolo di Gazzi
Leggi anche: Tram in viale Giovine Italia. Parte il taglio degli alberi: “Ma saranno ripiantati”
Sala piena contro il maxi taglio di 215 alberi: «Non è pericolo, è rischio. E il Comune non ascolta; Maxi abbattimento di alberi a Grosseto: incontro pubblico sul caso del verde urbano; Maxi abbattimento di alberi a Grosseto, incontro pubblico sul verde urbano; Maxi abbattimento di alberi in città, incontro pubblico sul “caso verde urbano”.
Maxi abbattimento alberi "caso Grosseto": è scontro totale sul piano dei tagli, sala consiliare gremita all'incontro tematico - Il dottore agronomo forestale Gianmarco Bragagni, presente all'incontro, ha ricostruito la storia verde della città, ricordando come Grosseto risenta di una vasta stagione di piantumazioni dal ... corrieredimaremma.it
Il taglio degli alberi. Incontro con i cittadini: “Sono quasi tutti sani” - Grosseto, 19 novembre 2025 – Il maxi piano di abbattimenti di alberi deliberato dal Comune è stato al centro di un incontro, molto partecipato, promosso da Grosseto Città Aperta, in piazzale Donatello ... lanazione.it
Maxi abbattimento di alberi in città, incontro pubblico sul “caso verde urbano” - Oltre duecento alberi abbattuti, polemiche crescenti e richieste di chiarimenti sulle valutazioni tecniche alla base delle decisioni dell’amministrazione comunale. corrieredimaremma.it
Confronto in comune sul taglio degli #alberi organizzato da Grosseto Città Aperta (GCA) #IlGiunco Grosseto Città Aperta #IlGiunco - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.