Il maxi taglio degli alberi a Grosseto Bocciatura degli esperti | Rischio c’è ma va gestito

A Grosseto si è svolto un confronto pubblico sul maxi abbattimento di 215 alberi deciso dall’amministrazione Vivarelli Colonna. Nonostante il riscontro di pubblico, gli esperti hanno espresso riserve, sottolineando che il rischio associato all’abbattimento esiste ma può essere gestito con adeguate misure di sicurezza. L’evento ha evidenziato le diverse posizioni sulla gestione del patrimonio arboreo cittadino.

Grosseto, 18 gennaio 2026 – Una sala Consiliare 'sold out' (a parte la colpevole assenza degli amministratori) ha fatto da contorno al confronto pubblico sul maxi abbattimento di 215 alberi deciso dall'Amministrazione Vivarelli Colonna. Ad aprire i lavori è stato Carlo De Martis, responsabile di Grosseto Città Aperta che aveva organizzato l'incontro, insieme a Debora Giomi. "Siamo qui - hanno detto - perchè non esiste una gestione strutturata del verde urbano e su queste piante il Comune di Grosseto ha investito quanto una pizza e una birra. Ovvero circa 20 euro a pianta per fare una valutazione sommaria, poco obiettiva e scadente.

Maxi abbattimento alberi "caso Grosseto": è scontro totale sul piano dei tagli, sala consiliare gremita all'incontro tematico - Il dottore agronomo forestale Gianmarco Bragagni, presente all'incontro, ha ricostruito la storia verde della città, ricordando come Grosseto risenta di una vasta stagione di piantumazioni dal ... corrieredimaremma.it