Ravenna Scuole nel Mirino dei Tagli | Sindacati in Allerta per il Personale Ata e Rischio Qualità dell’Istruzione

La scuola a Ravenna rischia di perdere diversi posti di lavoro nel personale Ata. I sindacati sono in allarme e chiedono interventi immediati per evitare che la qualità dell’istruzione ne risenta. La preoccupazione cresce tra insegnanti e famiglie, che temono ripercussioni sulla continuità e l’efficienza dei servizi scolastici.

Ravenna, Scuole a Rischio: Sindacati in Allarme per il Futuro del Personale Ata. La serenità del panorama scolastico ravennate è scossa da una prospettiva di tagli all’organico del personale Ata, amministrativo, tecnico e ausiliario. La questione, emersa con forza nei giorni scorsi, ha portato i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Rua Snals a confrontarsi con il Direttore dell’ufficio scolastico territoriale di Ravenna, in un tentativo di arginare una situazione che si preannuncia complessa e potenzialmente dannosa per la qualità dell’istruzione offerta. L’incontro, richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali, si è reso necessario a fronte delle decisioni di dimensionamento scolastico che interessano gli istituti comprensivi di Cervia 2 e 3, e che inevitabilmente si ripercuotono sull’assetto del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ravenna Scuole

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ravenna Scuole

Argomenti discussi: Scuole nel mirino: furto al liceo scientifico Banzi Bazoli, svuotati i distributori; Ladri alla scuola materna: rubate siringhe e farmaci per i bambini; Svaligiano nella notte una gioielleria del centro commerciale Esp a Ravenna: indagini in corso per individuare i responsabili; Il nodo del piano sosta. La controproposta: Gratis i primi 45’. Poi si paga fino alle 17.

: Nelle scuole italiane il personale ATA è ormai la spina dorsale di tutto: segreterie, laboratori, sorveglianza, pulizie, sicurezza, supporto quotidiano. Eppure, tra stipendi fermi, cari facebook

Posizioni economiche personale #ATA, pubblicate dal Ministero le #istruzioni ai candidati per lo svolgimento della prova finale tinyurl.com/mvn2ncu4 x.com