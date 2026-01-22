Carenza di personale e tagli al facchinaggio l' allarme della Cisl Fp per la Asl | A rischio servizi e sicurezza

La Cisl Fp Abruzzo Molise segnala criticità nella Asl Lanciano - Vasto - Chieti, dovute a carenze di personale e tagli al facchinaggio. Queste condizioni rischiano di compromettere la qualità dei servizi e la sicurezza, evidenziando una situazione di grave sofferenza organizzativa che richiede interventi tempestivi per garantire l’efficienza e la tutela di utenti e operatori.

La Cisl Fp Abruzzo Molise denuncia quella che definisce “una condizione ormai strutturale di grave sofferenza organizzativa all’interno della Asl Lanciano - Vasto - Chieti, causata da carenze croniche di personale e da scelte gestionali che compromettono il corretto funzionamento dei servizi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Servizi essenziali a rischio all'Asl, scatta lo sciopero. La Fisascat Cisl: "No ai tagli, sì al confronto"Il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato dell'ASL di Salerno ha deciso di scioperare lunedì 12 gennaio alle 9.

Servizi essenziali a rischio all’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori: “No ai tagli, sì al confronto”La Fisascat Cisl Salerno ha annunciato uno sciopero per il 12 gennaio alle 9, coinvolgendo il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato presso le strutture dell’Asl di Salerno.

