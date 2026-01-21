Il dibattito sul Ponte sullo Stretto si infiamma in Aula, con il Movimento 5 Stelle che critica il ministro Salvini, accusandolo di voler solo ottenere visibilità con una foto in cantiere. La replica del ministro sottolinea come l’opera sia richiesta dall’Unione Europea. La discussione evidenzia le tensioni politiche e le diverse strategie adottate dai protagonisti per affrontare il progetto.

“Ministro Salvini, noi ce lo vediamo già il suo obiettivo di farsi una foto con un caschetto da capo cantiere e una felpa con scritto ‘ponte’. Ma lei fa parte di un governo dove il ministro dell’Economia ha appena annunciato uno scostamento di bilancio per comprare altre armi. È all’interno di un governo che pianifica di spendere 23 miliardi in armi e questi sarebbero motivi ben più nobili per far cascare un governo, certamente più di un mojto al Papete”. Lo ha detto Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle durante il Question Time al vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, il M5s attacca Salvini in Aula: “Vuole solo farsi il selfie col caschetto”. La replica: “Ce lo chiede l’Ue”

