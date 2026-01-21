Merate | entra in gioielleria e chiede di vedere un bracciale per un regalo Poi lo ruba

Un cliente si è recato in una gioielleria di Merate chiedendo di vedere un bracciale da regalare. Dopo averlo osservato, ha approfittato di un momento di distrazione per impossessarsi del gioiello, sottraendolo senza autorizzazione. L’episodio si è verificato nel centro della città, all’interno di un negozio di preziosi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla sorveglianza nei punti vendita locali.

Merate (Lecco), 21 gennaio 2026 – Un regalo, invece era un furto. Un cliente ha rubato un prezioso bracciale in una gioielleria del centro di Merate. La messinscena. L'altra sera un cliente o presunto tale ha chiesto ai proprietari della gioielleria Luigi Ravasi Gioielli della centralissima via Carlo Baslini, tra le due piazze di Merate, di poter vedere alcuni gioielli. “È per un regalo ”, ha spiegato. Da dietro il bancone gli sono stati mostrati diversi monili: orecchini, collier, braccialetti. Lui li ha esaminati uno per uno, ne ha chiesto il prezzo, si è informato sulla fattura, senza però acquistare nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merate: entra in gioielleria e chiede di vedere un bracciale “per un regalo”. Poi lo ruba Entra nel ristorante e cerca di forzare la cassaforte, poi ruba un tabletUn individuo ha fatto ingresso nel ristorante, tentando di forzare la cassaforte senza successo. Leggi anche: Crema: si tuffa nel fiume per sfuggire ai carabinieri, poi entra in un negozio tutto bagnato e ruba abiti asciutti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Fiamma Olimpica in Lombardia: il viaggio entra nel vivo Da oggi, 14 gennaio 2026, la Olimpiadi Milano Cortina 2026 entrano ufficialmente in Lombardia con l’arrivo della Fiamma Olimpica. Cresce così l’attesa per le due giornate centrali dedicate alla Brianza - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.