Hormuz bloccato | il piano segreto dei Sei per salvare il commercio globale c’è anche l’Italia

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno aumentato le operazioni militari nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più strategiche. Tra le nazioni coinvolte c’è anche l’Italia, che partecipa alle azioni volte a garantire la sicurezza della navigazione. L’obiettivo dichiarato è ristabilire il controllo nel tratto di mare, dove il traffico di petrolio rappresenta un punto chiave per l’economia globale.

Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno intensificato in modo significativo le operazioni militari nello Stretto di Hormuz, nel tentativo di ristabilire la sicurezza della navigazione in uno dei corridoi energetici più cruciali al mondo. Aerei da attacco a bassa quota ed elicotteri Apache sono stati dispiegati per colpire le unità navali iraniane e neutralizzare i droni impiegati da Teheran, secondo quanto riferito da fonti militari statunitensi. L’operazione rientra in una strategia a più livelli elaborata dal Pentagono per ridurre progressivamente le minacce rappresentate da mine navali, imbarcazioni armate e missili da crociera iraniani, che dall’inizio di marzo hanno di fatto paralizzato il traffico marittimo nella regione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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